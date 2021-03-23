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Минкультуры к лету запустит портал для детей "Культура для школьников"

На нем будут собраны спектакли, лекции и лучшие примеры отечественного кинематографа

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Портал "Культурадляшкольников.РФ", призванный популяризировать культуру среди детей и подростков, заработает к лету 2021 года. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

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Ранее глава ведомства Ольга Любимова сообщила, что на портале будут собраны спектакли, лекции и лучшие примеры отечественного кинематографа.

"К лету, - сказала Ярилова, отвечая на вопрос о сроках запуска портала. - Сейчас он работает в тестовом режиме".

В 2019 году Минкультуры и Министерство просвещения РФ запустили проект "Культура для школьников", состоящий из трех тематических блоков: "Культпоход", "Культурный клуб", "Цифровая культура". С 1 сентября 2020 года проект реализуется во всех регионах страны.

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