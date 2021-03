Умер актер Джордж Сигал

ТАСС, 24 марта. Двукратный лауреат премии "Золотой глобус", номинант на премии "Оскар" и BAFTA американский актер Джордж Сигал умер во вторник в возрасте 87 лет.

"Семья с горечью сообщает, что сегодня утром Джордж Сигал ушел из жизни от осложнений после коронарного шунтирования", - цитирует издание "Дедлайн" жену артиста.

Сигал в последние годы известен в США в основном по телесериалам. За роль в сериале "Журнал мод" (Just Shoot Me!, 1997 - 2003) его дважды номинировали на "Золотой глобус". Последние несколько лет актер снимался в ситкоме "Голдберги" (The Goldbergs, 2013 - ...).

В 1964 году Сигал получил "Золотой глобус" за лучший дебют актера в фильме "Новые интерны" (The New Interns, 1964), а в 1974 году - эту же награду за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле - романтической комедии "С шиком" (A Touch of Class, 1973). За второстепенную роль в картине "Кто боится Вирджинии Вулф?" (Who's Afraid of Virginia Woolf?, 1966) актера номинировали на "Оскар", за роль в комедийном триллере "С леди так не обращаются" (No Way to Treat a Lady, 1968) - на премию BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана.