В петербургском "Манеже" представили работы русских скульпторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Свыше 150 знаковых произведений 65 самых известных русских скульпторов второй половины XVIII - начала XX вв. стали экспонатами выставки, открывшейся в среду в Центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге. Предметы были отобраны из собраний более чем трех десятков ведущих музеев России, включая Государственный Русский музей, Государственный Эрмитаж, Третьяковскую галерею и другие.

"Это действительно первая выставка скульптуры такого масштаба, - рассказала журналистам в преддверии открытия руководитель кураторской группы, заведующая отделом скульптуры Русского музея Елена Карпова. - Нам очень хотелось выдержать качественный уровень произведений, и в этом нам помогли не только наши петербургские музеи, но и музеи пригородов, более 30 музеев России, а также организации, в которых мы нашли наиболее интересные вещи. Некоторые из них впервые экспонируются и впервые будут описаны в каталоге".

Как отметил директор "Манежа" Павел Пригара, в этом проекте встречаются два вида искусства - скульптура и опера. "Это тоже наш важный, как мне кажется, эксперимент", - сказал он. Произведения Федота Шубина, Петра Клодта, Ивана Витали, Паоло Трубецкого, Александра Опекушина и других знаменитых авторов, которые тщательно отбирались экспертами на протяжении двух лет, представлены в сопровождении арий из опер Моцарта, Вагнера, Беллини, Глинки, Чайковского и еще 10 композиторов.

"Очень важно, что опера является не фоном для скульптур, а постановка Василия [Бархатова, оперного режиссера] работает вместе со скульптурой. Мы постарались поддержать нашими приемами эту идею", - пояснил журналистам автор архитектурного проекта выставки Александр Кривенцов. Пространство аванзала "Манежа" трансформировано в театральное фойе, в котором слышны звуки настройки оркестра; первый этаж стал аллегорией мировых театральных сцен; второй этаж - прообраз закулисья.

"Нами были отобраны самые редкие, самые знаковые образцы русской скульптуры. Мы приглашаем [зрителей] как будто бы символически перешагнуть через оркестровую яму и оказаться прямо на сцене санкт-петербургских императорских академических театров. Это наша попытка вывести скульптуру на первый план, дать ей "право голоса", - отметила заведующая выставочным отделом "Манежа" Елизавета Павлычева.

Среди музеев-участников выставки - Государственный музей городской скульптуры, музеи-заповедники "Царское Село", "Петергоф", "Гатчина", "Павловск", "Царицыно", Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Центральный военно-морской музей, Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств и многие другие. Проект организован при поддержке городского комитета по культуре при участии Мариинского театра и Санкт-Петербургской академии художеств. Художественная выставка "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева" будет доступна для посещения по 16 мая.