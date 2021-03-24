В Санкт-Петербурге отреставрируют памятник зайцу у Петропавловской крепости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Памятник зайцу у Иоанновского моста, ведущего в Петропавловскую крепость через Кронверкский пролив, в Санкт-Петербурге отреставрируют в ходе ремонта ледорезов (сваи моста). Об этом сообщается на сайте отвечающей за содержание мостов компании "Мостотрест".

"Памятник зайцу у Иоанновского моста, ведущего в Петропавловскую крепость через Кронверкский пролив, временно переехал со своего места. Сотрудники СПб ГБУ "Мостотрест" демонтировали самого знаменитого зверька города в рамках подготовки ледорезов (кустов свай), на которых он стоял, к осмотру и ремонту", - говорится в сообщении, в котором также отмечается, что памятник зайца очистят и покрасят.

Уточняется, что кусты свай предохраняют опоры моста от ледохода. Ледорезы накренились от ледовой нагрузки, поэтому необходимо установить их в проектное положение - выполнить и в случае необходимости заменить. Работы будут проводиться поэтапно, первым восстановят ледорез, на котором размещается памятник зайца.

После завершения ледохода по Неве и ее притокам водолазная группа "Мостотреста" произведет осмотр ледорезов. По результатам исследования будет определен объем и характер работ, а также установлен срок завершения ремонта.

Памятник зайцу у Иоанновского моста к Заячьему острову был открыт в 2003 году в рамках празднования 300-летия Санкт-Петербурга. Фигура зайца расположена на одном из кустов свай слева при движении по мосту в сторону крепости. Высота памятника - 58 см.