Путин встретится с лауреатами премий в области культуры и искусства

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг, 25 марта, примет участие в мероприятиях, приуроченных к Дню работника культуры. Глава государства в том числе проведет по видеосвязи встречу с лауреатами премий президента в области культуры, литературы и искусства, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"25 марта 2021 года, в День работника культуры, в режиме видеоконференции состоится встреча Владимира Путина с лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры и премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества", - говорится в сообщении.

Лауреатами премии для молодых деятелей культуры в 2020 году стали дирижер Димитрис Ботинис, композитор Эльмир Низамов, а также актриса театра и кино Анна Чиповская.

Премия президента за произведения для детей и юношества присуждена художнику Владимиру Зуйкову (посмертно), преподавателю "Детской школы искусств № 1" Карасукского района Новосибирской области Александру Пунько и коллективу создателей экспозиции "Подвиг народа" в Центральном музее Великой Отечественной войны - Игорю Угольникову, Александру Школьнику и Дмитрию Поштаренко.

"На связь с президентом выйдут также лауреаты 2019 года, встретиться с которыми очно в прошлом году в рамках традиционной торжественной церемонии вручения премий не позволила пандемия коронавируса", - добавили в Кремле.

Помимо этого, глава государства в четверг посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера, где осмотрит учебно-репетиционный комплекс и зрительный зал.

Основанный в 1988 году Детский музыкальный театр юного актера - признанный лидер детского театрального движения в России, отметили в пресс-службе Кремля. В театре выступают дети в возрасте от 9 до 16 лет. На его сцене представляют российскую и мировую музыкальную классику, репертуар рассчитан в основном на юного зрителя. Десятки выпускников театра стали профессиональными артистами, режиссерами, музыкантами.