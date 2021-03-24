Цифровизацию учреждений культуры обсудят на Петербургском культурном форуме в ноябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Опыт цифровизации учреждений культуры, накопленный в том числе в период пандемии, будет одной из тем обсуждения на Санкт-Петербургском международном культурном форуме в ноябре. Как сообщила пресс-служба городской администрации, о планах подготовки форума рассказал губернатор города Александр Беглов.

"Пандемия особенно сильно затронула культуру. Для Петербурга эта сфера - одна из основных. В прошлом году не проводился Санкт-Петербургский международный культурный форум. Но жизнь музеев, театров, библиотек не прекратилась. Она развернулась в интернет-пространстве. Осмысление этого уникального опыта на площадках форума может дать старт новым ярким проектам", - привела пресс-служба Смольного слова Беглова.

Ранее пресс-служба Министерства культуры сообщила, что девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум планируется провести в очном формате 11-13 ноября 2021 года. Он будет посвящен теме культурных кодов новой реальности.

Программа форума будет представлена 14 тематическими секциями, которые возглавят генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, народные артисты России Борис Эйфман и Николай Цискаридзе, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, директор ГМЗ "Гатчина" Василий Панкратов, ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Семен Михайловский, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев и другие деятели культуры. Помимо деловой программы, запланированы мероприятия общественного потока, которые ориентированы на жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербургский международный культурный форум представляет собой международную площадку для встреч, плодотворного взаимодействия и обмена опытом между ведущими специалистами в области культуры, представителями государственной власти, общественными деятелями и политиками из разных стран мира. Он должен был пройти в девятый раз с 12 по 14 ноября 2020 года, однако был перенесен из-за пандемии. Организаторами форума выступают правительство Российской Федерации, Минкультуры России и правительство Санкт-Петербурга.