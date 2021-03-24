Rammstein перенесла стадионный тур в Европе

БЕРЛИН, 24 марта. /ТАСС/. Rammstein объявила о переносе стадионного тура в Европе из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении коллектива, опубликованном в среду на его странице в Facebook.

"Из-за ожидаемых продолжающихся запретов и ограничений на проведение мероприятий, введенных в связи с COVID-19, [группа] Rammstein, к сожалению, вынуждена вновь отложить запланированный стадионный тур по Европе", - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что из-за сложностей с планированием проведения подобных мероприятий в сложившихся условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции, принятие подобной меры неизбежно. "Группа и все участники очень разочарованы этим", - подчеркивается в заявлении.

Вместе с тем в Rammstein уточнили, что концерты перенесены на 2022 год. "К сожалению, пришлось внести некоторые незначительные изменения, и шоу в Белфасте будет полностью отменено. Билеты на [концерт] в Белфасте будут возвращены, все остальные билеты остаются действительными", - говорится в сообщении группы.