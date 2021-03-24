Власти Подмосковья планируют отремонтировать шесть ДК в военных городках

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в течение четырех лет отремонтировать шесть домов культуры в военных городках. Об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Всего за пять лет в порядок привели 12 из 33 таких ДК, переданных в муниципалитеты. В течение следующих четырех лет модернизируют еще шесть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду губернатор региона Андрей Воробьев проверил работу ДК во Власихе, где ранее был сделан капитальный ремонт. По губернаторской программе в здании обновили фасад, внутренние коммуникации, помещения и сцену.

"В Подмосковье больше 30 тыс. работников культуры. Каждый дом искусства, дом культуры дает очень много детям и взрослым, является центром притяжения. Для нас было очень важно сделать здесь ремонт. Но не только привести все в порядок, а дать и соответствующее содержание. Здесь прекрасные преподаватели русского языка, английского, хореографии, рисования", - приводятся в сообщении слова Воробьева.