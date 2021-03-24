В Ростове-на-Дону впервые стартовал фестиваль современного итальянского кино N.I.C.E

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 марта. /ТАСС/. Фестиваль современного итальянского кино N.I.C.E стартовал в Ростове-на-Дону, в таком виде на территории Ростовской области он проходит впервые, сообщила замминистра культуры Ростовской области Полина Конышева на церемонии открытия фестиваля.

"Фестиваль проходит в Ростовской области под организационным началом N.I.C.Е впервые. Вообще, традиция проведения итальянских фестивалей не нова, и в разные годы и Донская публичная библиотека, и Дом кино становились площадками проведения фестивалей итальянского кино. Но сегодняшнее событие уникально, потому что действительно появилась возможность <...> прикоснуться ко всеми любимому жанру - итальянский кинематограф", - сказала она.

Организатором фестиваля в Ростове-на-Дону выступил банк "Интеза". Как рассказал журналистам председатель совета директоров банка Антонио Фаллико, смыслом N.I.C.E является знакомство зрителя с современным итальянским кино. "Речь идет не о том, чтобы удивить, а о том, чтобы познакомить [российского зрителя с итальянским кино]. У нас очень давняя традиция продвигать итальянское кино, знакомить с ним другие страны. <...> Это фильмы о современной итальянской реальности", - сказал он.

В рамках фестиваля ростовчане увидят четыре фильма на итальянском языке с русскими субтитрами. "Откроет фестиваль работа режиссера Микелы Андреоцци "Хорошие девчонки". Также будут показаны фильмы: "Бернардо Бертолуччи: нескончаемое путешествие" режиссера Марио Сести, "Вегетарианец" режиссера Роберто Сан Пьетро и кинолента Летиции Ламартире "Мы будем юными и прекрасными", - сообщили в пресс-службе.

Посол Италии в России Паскуале Терраччано также выступил с приветственным словом перед зрителями, подтвердив важность культурных взаимоотношений между двумя государствами. "Именно из-за той же весомости, какое Рим и Москва придают седьмому виду искусства - кинематографии - российский интерес к итальянскому кино остается очень сильным, подтверждение тому я получил на Венецианском кинофестивале, <...> это тем более важно сегодня, когда начинается время длительного перезапуска после ковида", - сказал он.

Фестиваль итальянского кино N.I.C.E дебютировал в США в 1988 году, в 1993 - в России. Киноленты, представленные на фестивале, позволяют по-новому взглянуть на современную Италию, ее нравы и обычаи, больше узнать о жизни рядовых итальянцев - их успехах, радостях, проблемах, повседневных заботах. N.I.C.E. играет важную роль в продвижении современного итальянского кино.