В Казани презентовали сборник записей симфоний Рахманинова

КАЗАНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Концерт-презентация бокс-сета (сборника дисков) симфонических произведений русского композитора Сергея Рахманинова в исполнении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан (ГСО РТ) под управлением народного артиста России и Татарстана Александра Сладковского состоялся в среду, передает корреспондент ТАСС. Мероприятие приурочено к грядущему 150-летию со дня рождения композитора.

Как рассказывали ТАСС в январе, запись бокс-сета проходила в Большом концертном зале им. С. Сайдашева с 17 по 22 августа 2020 года. В сборник, который выходит на лейбле Sony Classical, вошли три симфонии, оркестровая сюита "Симфонические танцы", фантазия "Утес", симфоническая поэма "Остров мертвых" и "Вокализ" в авторской редакции для оркестра. В дискографию ГСО РТ также входят бокс-сеты, где запечатлены все симфонии и инструментальные концерты Дмитрия Шостаковича (вышедшие на фирме "Мелодия" в 2017 году) и Петра Чайковского (на лейбле Sony Classical в 2020 году), симфонии Густава Малера ("Мелодия", 2016 год).

Во вступительном слове организаторы концерта отметили, что в 2023 году исполнится 150-летие со дня рождения Сергея Рахманинова.

Звукорежиссер диска - номинант премии Grammy, заслуженный артист России Павел Лаврененков.

В Казани с 2011 года проходит международный фестиваль имени Рахманинова "Белая сирень". Выбор города обусловлен несколькими факторами. В их числе - дружба Рахманинова с Федором Шаляпиным, уроженцем Казани. Также, по одной из версий, фамилия композитора происходит от древнего татарского рода. Что касается названия фестиваля, то считается, что поклонницы Рахманинова после его выступлений дарили музыкантам именно белую сирень. Как отметили в пресс-службе, благодаря российскому пианисту Денису Мацуеву в Казань приезжал внук композитора Александр Рахманинов, согласившийся стать почетным президентом фестиваля.

Сергей Рахманинов (1873-1943) - русский композитор, пианист, дирижер. В 1917 году эмигрировал. Автор опер "Алеко", "Скупой рыцарь", симфонической поэмы "Остров мертвых" и других. Он синтезировал в своем творчестве принципы петербургской и московской композиторских школ, соединил традиции западноевропейской и ближневосточной музыки и создал свой оригинальный стиль.