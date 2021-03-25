Путин пообщается с лауреатами премий в сфере культуры

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообщается в четверг с лауреатами премии главы государства для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Как сообщает пресс-служба Кремля, также в день работника культуры президент посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера.

Лауреатами премии для молодых деятелей культуры в 2020 году стали дирижер Димитрис Ботинис, композитор Эльмир Низамов, а также актриса Анна Чиповская. Премия президента РФ за произведения для детей и юношества 2020 года присуждена художнику Владимиру Зуйкову (посмертно), преподавателю детской школы искусств Карасукского района Новосибирской области Александру Пунько и коллективу создателей экспозиции "Подвиг народа" в Центральном музее Великой Отечественной войны - Игорю Угольникову, Александру Школьнику и Дмитрию Поштаренко. К общению, которое пройдет по видео-конференц-связи, присоединятся и лауреаты 2019 года, встретиться с которыми очно в прошлом году на традиционной торжественной церемонии вручения премий не позволила пандемия коронавируса.

В новом здании Детского музыкального театра юного актера Путин осмотрит учебно-репетиционный комплекс и зрительный зал. "Детский музыкальный театр юного актера, основанный в 1988 году, является признанным лидером детского театрального движения в России, - отметили в Кремле. - В театре выступают дети в возрасте от девяти до 16 лет. В афише - российская и мировая музыкальная классика, а сам репертуар рассчитан в основном на юного зрителя. Десятки выпускников театра связали свою жизнь с театральным и киноискусством, стали профессиональными артистами, режиссерами, музыкантами".