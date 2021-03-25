Драма "Июльский дождь" Марлена Хуциева выходит в повторный прокат

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Отреставрированная версия фильма "Июльский дождь" Марлена Хуциева возвращается на экраны российских кинотеатров. Специально к повторному прокату выходит сборник материалов о создании картины, сообщает пресс-служба организаторов события.

"25 марта "Искусство кино" при поддержке ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм" выпускает в повторный прокат картину "Июльский дождь" Марлена Хуциева в версии, прошедшей цифровую реставрацию", - рассказали в пресс-службе.

Специально к прокату фильма журнал "Искусство кино" при поддержке "Мосфильма" и Госфильмофонда России выпускает первый сборник материалов о фильме Хуциева. Он включает десятки документов и воспоминаний, которые расскажут о том, как создавался "Июльский дождь". Редакторами-составителями издания стали главред проекта о кино 1895.io Станислав Дединский и историк кино Наталья Рябчикова.

Драма "Июльский дождь" Марлена Хуциева вышла на экраны в 1966 году. Фильм рассказывает об отношениях главной героини Лены (Евгения Уралова) и ее жениха Володи (Александр Белявский), временной отрезок охватывает события с середины лета до осени. Музыку к нему написали известные советские исполнители авторской песни Булат Окуджава и Юрий Визбор.

В 2020 году картину включили в секцию "Каннская классика" международного Каннского кинофестиваля. Программа существует с 2004 года, в ней ежегодно демонстрируют лучшие фильмы всех времен. Глава "Мосфильма" Карен Шахназаров ранее рассказал ТАСС, что реставрация "Июльского дождя" была непростой, поскольку фильм достаточно старый.