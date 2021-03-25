Большой театр впервые представит премьеру оперетты Шостаковича "Москва, Черемушки"

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на своей Камерной сцене имени Бориса Покровского покажет в четверг премьеру оперетты Дмитрия Шостаковича "Москва, Черемушки" в постановке режиссера Ивана Поповски. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"Сегодня впервые в Большом театре, на его Камерной сцене прозвучит настоящий раритет - единственная оперетта Дмитрия Шостаковича, "Москва, Черемушки". Ее постановку осуществил режиссер Иван Поповски. Ученик Петра Фоменко, он прославился своими работами как в драматическом, так и в музыкальном театре. В Большом театре он дебютировал в 2005 году постановкой оперы "Война и мир" Сергея Прокофьева. И вот теперь выступил в легком жанре", - сказала Новикова.

По ее словам, за дирижерский пульт встанет дирижер ГАБТ, многократный лауреат премии "Золотая маска" Павел Клиничев. Сценическое пространство для музыкальной комедии в трех действиях создал известный архитектор Сергей Чобан. "Это уже вторая его работа в Большом, в 2019 году он оформил спектакль "Телефон. Медиум" также на Камерной сцене", - уточнила собеседница агентства.

Исполнителями ролей выступают Александр Полковников, Юрий Сыров, Наталья Риттер, Ирина Хрулева, Виктор Боровков, Александр Колесников, Анастасия Сорокина, Екатерина Ферзба, Василий Соколов, Азамат Цалити, Захар Ковалев, Валерий Макаров и другие", - перечислила пресс-атташе.

Начинающаяся 25 марта серия премьерных показов продлится до 28 марта, добавила она.

Об оперетте Шостаковича

Как Новикова напомнила, из исторических источников известно, что Шостакович принялся за написание оперетты в сентябре 1957 года "по неотступным, настоятельным просьбам" главного дирижера Московского театра оперетты Григория Столярова и завершил работу над ней в октябре 1958 года.

"Артист Московского театра оперетты Григорий Ярон вспоминал: "Я, как и все, ждал сложнейшую "шостаковичевскую" музыку с острейшими гармоническими комбинациями. А это была сама простота. Но сколько в этой простоте было вкуса и благородства. Труппа с первого дня полюбила эту музыку. Настоящий фурор она вызвала внутри театра, когда актеры услышали ее в исполнении оркестра. Музыка Шостаковича улыбалась, хохотала, танцевала, издевалась, шалила, а иногда чуть-чуть грустила", - процитировала собеседница агентства.

Премьера состоялась в Московском театре оперетты 24 января 1959 года. Вскоре последовали спектакли в Ростове-на-Дону, Одессе, Свердловске, Братиславе, Праге, Магадане, Загребе, в ряде городов ГДР и Чехословакии. А через два года на основе оперетты был снят фильм "Черемушки" (режиссер Герберт Раппапорт).

"Сам композитор по поводу своего столь сенсационного обращения к жанру оперетты говорил: "Я считаю, что настоящий композитор должен попробовать свои силы во всех жанрах", - продолжила исторический экскурс пресс-атташе ГАБТ.

Она отметила, что сюжет оперетты "Москва, Черемушки" был абсолютно злободневным. "В основе либретто Владимира Масса и Михаила Червинского - комические перипетии, связанные с массовым переселением из старых коммуналок в новые жилые кварталы. Тогда квартирный вопрос был особенно актуален, причем не только для москвичей", - пояснила Новикова. "Оперетту отличает живое действие, ясность и простота музыки, обилие цитат. Шостакович использует разнообразные музыкальные формы: здесь и городской романс, и галоп, и дивертисмент, и множество танцевальных жанров", - добавила она.

О новой постановке

Свой комментарий по поводу новой постановки оперетты "Москва, Черемушки" и ее актуальности дал режиссер Иван Поповски, принявший участие в предварившем премьеру пресс-брифинге.

"Шостакович. Уникальная музыка. Либо она тебя заводит, тебе радостно, ты улыбаешься, как-то даже пританцовываешь, либо смотришь как-то со стороны. Мне хочется улыбаться", - заявил журналистам Поповски.

При этом он уточнил, что сначала предложение поставить оперетту его смутило. "Но что тут хитрить, пусть Камерная сцена, но все-таки Большого театра, - продолжил он. - Что касается оперетты, это мой первый опыт, а мне нравится пробовать. И кстати, сам Шостакович говорил, что избавился от снобистского отношения к искусству и любит музыку всех жанров, лишь бы это была настоящая музыка".

Режиссер заявил, что никакой политики в его спектакле нет. "Герои остаются в хрущевской эпохе, живут в такой радостной, в какой-то степени наивной истории времен оттепели - периода надежд и света. Мне кажется, сегодня этого не хватает. Сейчас все время в маске, так надоело. Обычно приходишь в театр, обнимаются все, радуются, а тут - нельзя. И вот спектакль об этом - о любви, о радости жизни, о теплоте", - сказал Поповски.

Своим мнением также поделился с журналистами дирижер Павел Клиничев. "В этой новой постановке Большого театра есть три больших плюса, - считает маэстро. - Это музыка Шостаковича, которая является как бы каркасом, цементирует все. Второй плюс - приглашение Ивана Поповски, который очень изобретательно структурирует постановку. И третий плюс, конечно, сами исполнители. Они и актеры, и певцы, и танцоры". "И лирика соседствует с каким-то даже хулиганством. И это настолько ярко и броско, что просто не может быть исполнено плохо", - убежден дирижер.

Актеры тоже высказались по поводу спектакля. "Мы все очень волнуемся, потому что для многих это дебют в жанре оперетты", - сказал тенор Валерий Макаров. "А что касается квартирного вопроса, затронутого в оперетте "Москва, Черемушки", я думаю, для артистов этот вопрос всегда актуален. Я сам из Самары, там родился, вырос. В Москве живу всего четыре года, и только год назад приобрел здесь квартиру в Кузьминках. Это тоже похожий район, который не так давно появился", - с улыбкой отметил певец.