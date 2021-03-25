Худрук "Гоголь-центра" Агранович намерен продолжать сниматься в кино и играть в театре

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Новый художественный руководитель "Гоголь-центра" Алексей Агранович не собирается отказываться от съемок в кино, игры в театре и продюсерской деятельности в связи с недавним назначением. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

"Наверное, ничем", - сказал худрук, отвечая на вопрос о том, какими сферами деятельности ему придется пожертвовать в связи с недавним назначением.

"Бывают проекты, на которые соглашаешься, потому что тебе надо на что-то жить, на которые идешь чисто ради денег, - объяснил Агранович. - По всей видимости, от таких предложений придется отказываться чаще".

Алексей Агранович 25 февраля сменил Кирилла Серебренникова на посту художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр".

Агранович - актер, режиссер и продюсер, родился в 1970 году. Работает в театре, на телевидении и снимается в кино. Сыграл в фильмах "О чем говорят мужчины" (2010), "Кислота" (2018), "Юморист" (2018), "Выше неба" (2019). Является одним из актеров московского театра "Квартет И" с 1998 года и театральным режиссером "Гоголь-центра" с 2014 года.