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Путин поздравил национальный музей Калмыкии имени Н. Н. Пальмова со 100-летием

Президент отметил вклад коллектива в сохранение традиций и развитие музея

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Национального музея Республики Калмыкия имени Н. Н. Пальмова со 100-летием со дня основания. Телеграмму опубликовали в четверг на сайте Кремля.

"Этот юбилей - большое событие в культурной, общественной жизни республики и настоящий праздник для многочисленных посетителей музея, ведь его экспозиция поистине уникальна. В ней представлены произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ценные архивные документы, археологические и этнографические коллекции, рассказывающие об истории вашего замечательного края, о древних самобытных обычаях калмыцкого народа", - подчеркнул президент.

Путин отметил вклад коллектива в сохранение традиций и развитие музея.

Национальный музей Калмыкии был основан 25 марта 1921 года при архивно-музейной секции областного отделения народного образования.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКалмыкия
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