В Москино покажут ретроспективу фильмов Педро Альмодовара

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Ретроспективу фильмов режиссера Педро Альмодовара представят в апреле в киносети Москино. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе киносети.

"В апреле кинотеатр "Москино Юность"представляет ретроспективу фильмов Педро Альмодовара. Зрители увидят картины последних лет: "Разомкнутые объятия", "Кожа, в которой я живу", "Джульетта", "Боль и слава". Программа откроется 3 апреля показом драмы "Разомкнутые объятия", главную роль в которой сыграла бессменная муза режиссера Пенелопа Крус", - рассказал собеседник агентства.

Второй показ состоится 10 апреля зрители увидят психологический триллер "Кожа, в которой я живу" о талантливом пластическом хирурге, который после трагедии в семье, решается на шокирующий эксперимент. Главные роли в картине исполнили Антонио Бандерас. Фильм был номинирован на "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах, а также на премии BAFTA и "Золотой глобус".

"Программа продолжится 14 апреля показом драмы "Джульетта" о женщине, которая отправляется в Мадрид на поиски дочери. Завершающий фильм представят 17 апреля. В этот день зрителям покажу картину "Боль и слава", - сказал собеседник агентства.

Показы будут проводится при поддержке Института Сервантеса в Москве. Фильмы демонстрируют на языке оригинала с русскими субтитрами.