Число школ искусств в Москве достигло 150

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Число школ искусств для детей в Москве достигло 150. Власти города продолжают работу в этом направлении, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве очень много школ искусств, около 150, много над ними работаем", - сказал мэр в ходе посещения средней общеобразовательной школы с дополнительным образованием "Класс-Центр".

Он пояснил, что в последние годы около 130 зданий было реконструировано, 10 зданий было построено, еще 10 помещений было выделено для таких школ.

"Вы, наверное, видите это по своей школе, она очень серьезно преобразилась в последние годы: современный ремонт, современная эстетика, новое оборудование, новые музыкальные инструменты", - отметил Собянин.

Правительство Москвы не стало приостанавливать проект "Искусство - детям", в рамках которого город приводит в порядок детские школы искусств. Проект выполнен уже на 70% и будет завершен в 2022 году, отметил мэр.

"У нас десятки тысяч в этой [культурной - прим. ТАСС] отрасли работают: в театрах, в музеях, библиотеках, школах искусств, и это такой стержень культурного духовного развития Москвы", - отметил он.