Путин обещал подумать над созданием в России института поддержки культурных инициатив

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что власти рассмотрят предложение создать в стране отдельный институт поддержки и развития культурных инициатив.

С инициативой о его основании под эгидой главы государства в четверг во время встречи Путина с лауреатами премий в области культуры и искусства выступил директор Музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник.

"Мы говорили на этот счет. Мы рассмотрим, безусловно, ваше предложение", - отреагировал президент

Обращаясь к руководителю музея, которому в четверг исполнилось 57 лет, глава государства добавил: "Я хочу присоединиться к поздравлениям в ваш адрес по случаю дня рождения". "Я имел возможность ознакомиться с тем, что вы делаете. Это действительно креативная, очень важная, интересная и полезная работа. Так что я вам хочу пожелать успехов", - подытожил Путин.