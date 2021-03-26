"Санкт-Петербург Опера" покажет премьеру на музыку Шостаковича и Гаврилина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Театр "Санкт-Петербург Опера" покажет в пятницу премьеру спектакля народного артиста России Юрия Александрова "Я другой такой страны не знаю, где так…". В его основу легли два вокальных цикла - "Из еврейской народной поэзии" Дмитрия Шостаковича и "Русская тетрадь" Валерия Гаврилина, которые впервые воплощены средствами музыкального театра.

"Соседство Шостаковича и Гаврилина в этом спектакле мне кажется очень гармоничным. Это великая музыка двух великих ленинградцев. И сопоставление еврейской музыки и "Русской тетради" мне тоже очень важно, потому что нельзя закрывать глаза на трагические страницы нашей истории, связанные с временами репрессий", - сказал ТАСС Юрий Александров. Он поблагодарил супругу композитора Наталью Гаврилину "за разрешение заниматься партитурой "Русской тетради".

Как рассказал режиссер, Валерий Гаврилин в конце жизни обратился к нему с предложением "написать вместе оперу". Однако воплощению этого замысла помешала смерть композитора. И решение воплотить "Русскую тетрадь" на оперной сцене стало данью памяти композитора. Режиссер поставил "спектакль-документ", отчасти автобиографический, потому что мать Гаврилина, школьная учительница, по подметному письму была репрессирована на три года и находилась в ГУЛАГе.

Александров написал сценарий "Русской тетради", ввел в действие новых персонажей. "У нас появился такой как бы вердиевский квартет из "Реквиема" (меццо-сопрано, сопрано, тенор и бас), который держит всю конструкцию этой истории", - пояснил режиссер, добавив, что музыка "Русской тетради' оказалась очень театральной и удобной для сценического воплощения. "Этот спектакль адресован думающему зрителю, который интересуется нашим прошлым и активен в нашем настоящем", - заключил художественный руководитель труппы.

Первую часть спектакля - "Из еврейской народной поэзии" - поставила главный режиссер театра Татьяна Карпачева, создавшая сценарий по мотивам живописи Марка Шагала со стихами Осипа Мандельштама.

Спектакль пройдет в сопровождении симфонического оркестра театра под управлением Максима Валькова.