Фестиваль "На родине П.И. Чайковского" впервые пройдет на открытых площадках

ИЖЕВСК, 26 марта. /ТАСС/. Традиционный фестиваль искусств "На родине П.И. Чайковского" в Удмуртии в 2021 году впервые пройдет на открытых площадках. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба филармонии республики.

"Впервые концерты пройдут в формате "Open-air" (опен-эйр) на открытых площадках республики", - говорится в сообщении. По данным организаторов, 64-й фестиваль пройдет в республике с 8 по 11 июля. Главной открытой концертной площадкой в Ижевске станет стадион "Динамо", где запланирован концерт пианиста Дениса Мацуева, а также центральная площадь города. В Воткинске концертной площадкой станет стадион "Знамя", в Сарапуле - сцена на Набережной реки Камы. Также в рамках фестиваля запланирована серия образовательных лекций и воркшопов от ведущих специалистов России в сфере культуры.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе республиканской филармонии, в 2020 году фестиваль из-за пандемии фестиваль не состоялся впервые в своей истории.

Фестиваль искусств "На Родине П.И. Чайковского" является одним из старейших в России, он ежегодно проводится с 1958 года. Мероприятия и концерты посещают около 14 тыс. зрителей.