Поврежденной вандалом картине Репина "Иван Грозный" вернут авторский колорит

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Специалисты продолжают реставрацию поврежденного вандалом полотна "Иван Грозный и сын его Иван 6 ноября 1581 года" Ильи Репина. Следующим этапом станет утоньшение лакового слоя, благодаря чему картине вернут колорит, приближенный к авторскому, сообщила журналистам художник-реставратор Александра Орловская.

Руководит группой специалистов, занимающихся реставрацией картины, заведующий отделом реставрации масляной живописи XVIII - начала XX века Третьяковской галереи Андрей Голубейко. Вместе с ним над восстановлением полотна работают реставраторы высшей квалификации Александра Орловская и Екатерина Волкова.

"Мы долго обсуждали последовательность реставрационных мероприятий и приняли взвешенное решение, что следующим этапом нашей работы будет утоньшение лакового покрытия. Мы предполагаем, что утоньшение сильно пожелтевшей лаковой пленки на всей поверхности картины позволит нам увидеть иной, более приближенный к авторскому колорит", - рассказала Орловская.

Она добавила, что толщина лакового покрытия намного больше толщины красочного слоя. По ее словам, это связано с тем, что в периоды предыдущих реставраций картина многократно покрывалась лаком, а также с методиками, которые использовали мастера предыдущих поколений, буквально "заливая картину лаком". Из-за процессов старения "лаковая пленка сильно пожелтела". Утоньшение лакового слоя важно как для восстановления визуального впечатления, так и для улучшения сохранности полотна. В депозитарии галереи была создана новая реставрационная мастерская, оборудованная всем необходимым именно для работы с картиной "Иван Грозный и сын...", а также специально был разработан и изготовлен уникальный стол-трансформер.

В мае 2018 года вандал металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Реставрация картины началась в апреле 2019 года. Сложность работ заключается как в технических особенностях написания полотна, так и в том, что после первого инцидента в 1913 году, когда картина была в трех местах порезана ножом, она была сдублирована. В пресс-службе Третьяковки напомнили, что все расходы, связанные со спасением картины, а также ее последующим безопасным экспонированием, взял на себя Сбербанк.

Защитная капсула для картины

Как сообщила журналистам главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова, к концу года галерея примет решение о модели защитной капсулы для поврежденной вандалом картины.

"Мы уже начали работы по подготовке к будущему экспонированию картины в наших залах. И для нас с самого начала было очевидно, что картина должна быть под специальным стеклом, в специальной капсуле. Сейчас мы проводим исследовательскую работу, изучаем опыт крупнейших музеев мира. Надеемся, что к концу года выйдем уже на понимание, какого рода капсулу, защитную конструкцию будем использовать и с помощью Сбербанка приступим к изготовлению такой капсулы", - рассказала она.

Городкова отметила, что, несмотря на непростой 2020 год и связанные с пандемией ограничения, реставраторы продолжали заниматься исследовательской и аналитической работой, связанной с реставрацией полотна.

"Изучался весь комплекс архивных документов, в том числе документы о истории реставрации и бытования картины в Третьяковской галерее и формулировались в результате дискуссий и обсуждений те актуальные задачи, которые необходимо решить реставраторам. Как только мы получили возможность вернуться на свои рабочие места, реставраторы незамедлительно это сделали", - сказала она.

Неизвестный Репин

На следующей неделе, 30 марта, в Третьяковской галерее откроется выставка "Илья Репин: известный и неизвестный", где картине "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" посвятят отдельный раздел.

"Там будут выставлены этюды, эскизы, будет большая мультимедийная программа. Мы сделали очень большой и информативный ролик, который будет рассказывать об истории шедевра и обо всем, что приключилось с картиной. Об этом мы впервые расскажем широкому зрителю так подробно", - отметила куратор выставки Татьяна Юденкова.

Выставка объединит более 30 картин художника разных лет из запасников Третьяковской галереи, музейных и частных собраний. Произведения "неизвестного" Репина - живописные и графические работы, не участвовавшие в ретроспективе художника на Крымском Валу, проходившей в 2019 году.

Выставочный проект связан с проведением масштабных ретроспективных выставок Репина в 2021-2022 годах в Финской национальной галерее (Художественном музее Атенеум) в Хельсинки и Пти-Пале в Париже. Третьяковская галерея предоставила на эти выставки на длительный срок большое количество живописных и графических произведений, включая многие работы из постоянной экспозиции.