NYT: умер автор сценария к фильму "Горбатая гора" Ларри Макмертри

ТАСС, 26 марта. Американский писать и сценарист, автор сценария к фильму "Горбатая гора" (Brokeback Mountain, 2005) Ларри Макмертри умер на 85-м году жизни. Об этом в пятницу со ссылкой на представителя семьи писателя сообщила газета The New York Times.

По ее данным, Макмертри умер в четверг, 25 марта. Причина смерти не уточняется.

Макмертри является автором множества романов о жизни на Диком Западе и в Техасе. Одна из его самых известных книг - роман "Одинокий голубь" (Lonesome Dove, 1985), принесший автору Пулитцеровскую премию в 1986 году. Он также написал более 30 сценариев к фильмам, в том числе к киноленте "Горбатая гора".