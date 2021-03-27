Петербург отметит Всемирный день театра творческими акциями и премьерами спектаклей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Петербург отметит в субботу Всемирный день театра как праздник мастеров сцены и зрителей, рассказал на встрече с журналистами вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

"У нас состоялось заседание правительства, на котором я получил отдельное поручение от губернатора особенно внимательно отнестись к негосударственным театрам, которым [в условиях пандемии] пришлось совсем тяжело. Им выделена субсидия в 70 млн рублей", - сказал вице-губернатор, добавив, что эта сумма будет распределена в два этапа на основании решения конкурсной комиссии.

О программе праздничного дня

В программе праздника - творческие акции, которые каждый театр приготовил индивидуально. Так, Александринка, отмечающая в этом году 265-летие, в День театра запустит YouTube-канал, на котором выйдет целая серия интервью "Александринцы - александринцам": молодые актеры побеседуют с выдающимися деятелями знаменитой труппы.

Театр имени Ленсовета, выпустивший после паузы шесть премьер за короткий срок, пригласит зрителей на экскурсии в закулисье. Молодежный театр на Фонтанке представит новую программу "Ночь в театре": пространство "Четвертая стена" наполнится живой музыкой, песнями, драматическими монологами в исполнении артистов стажерской группы.

Театр "Буфф" в этот день покажет премьеру спектакля "Неаполитанцы" - эксцентрическую комедию по пьесе Эдуардо де Филиппо "Цилиндр" в постановке художественного руководителя труппы, заслуженного артиста России Михаила Смирнова. История этой пьесы на местной сцене началась в 1968 году, когда ее впервые поставили в Театре комедии в сценографии Николая Акимова. Эта постановка стала его последним спектаклем.