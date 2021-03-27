Спецпроект "Шесть откровений о будущем" представят в рамках "Ночи театров" в Москве

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Традиционная ежегодная акция "Ночь театров" пройдет в Москве с 27 на 28 марта, в этом году к ней присоединись музеи, библиотеки, культурные центры, школы искусств и кинотеатры. Участников ждут спектакли, документальные фильмы, а также спецпроект "Шесть откровений о будущем", в котором примут участие художественные руководители столичных театров.

Более 130 учреждений представят свои культурные проекты. Всего запланировано свыше 170 мероприятий, которые пройдут как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Среди них спектакли, кинопоказы, концерты, открытые репетиции и актерские читки. Двери московских театров будут открыты для зрителей 27 марта с 21:00. В детских учреждениях акция начнется в 17:00.

Посещать театры и другие площадки акции можно при соблюдении предписаний Роспотребнадзора. Необходимо пользоваться перчатками и масками, поддерживая при этом социальную дистанцию с другими посетителями. В театрах может быть заполнено 50% мест. По словам руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского, офлайн-мероприятия в Москве в этом году смогут посетить около 20 тыс. человек.

Дискуссии с режиссерами

Гостей акции ждет насыщенная театральная программа. Так, в театре "Школа драматического искусства" пройдут показы отрывков трех спектаклей молодых режиссеров - победителей чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Для зрителей приготовили попурри Сергея Аронина "Летящие" из прозаических и драматических произведений, диджитал-перформанс по пушкинской "Сказке о рыбаке и рыбке" Анастасии и Алексея Проскуряковых и постановку "Пир во время чумы" Дмитрия Акимова.

На сайте мэра Москвы представят спецпроект "Шесть откровений о будущем" - беседу шести недавно назначенных художественных руководителей московских театров о постковидном будущем театра. Он соберет в Zoom Константина Богомолова из Театра на Малой Бронной, Виктора Рыжакова из "Современника", Дмитрия Волкострелова из Театрально-культурного центра имени Всеволода Мейерхольда, Евгения Марчелли из Театра им. Моссовета, Дениса Азарова из Театра Романа Виктюка и Сергея Газарова из театра Армена Джигарханяна. Модерировать дискуссию будет худрук Театра им. Пушкина Евгений Писарев.

В "Ленкоме Марка Захарова" свою "Комедию о театре" покажет театральный проект "Заячий стон". Зрителям предложат интеллектуальный юмор с элементами абсурда. В главных ролях Максим Амельченко, Виталий Боровик, Алексей Поляков, Кирилл Петров. В Театре на Таганке пройдет концерт группы ВИА "Кама". Музыканты исполнят советские шлягеры и современные хиты - от композиций Владимира Высоцкого и Людмилы Гурченко до Stromae. Приглашает на встречу с создателями и актерами спектакля "Мольер avec amour" и Театр Олега Табакова. Зрители увидят фрагмент постановки и смогут задать вопросы ее участникам.

Музейная программа

Обширную программу к акции представят и другие учреждения культуры в Москве. В Музее Москвы, например, пройдет паблик-ток, в ходе которого режиссеры Юрий Квятковский, Дмитрий Крымов, Всеволод Лисовский и другие деятели искусства, а также директор музея Анна Трапкова обсудят возможности музейно-театрального сотрудничества. Затем композиторы Николай Попов и Александр Хубеев презентуют мультимедийный музыкальный проект "Биомеханика". В полночь артисты Мастерской Брусникина выступят с перфомансом "С ТОварищем" в пространстве выставки "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда".

Специальную программу подготовил и Музей Победы. Так, в зале "Полководцев" пройдет концерт в рамках фестиваля "Журавли Победы", который посвятят творчеству актрисы и певицы Клавдии Шульженко. Также в этот день пройдет финал конкурса-номинации "Театр слова", в рамках которого школьники выступят в постановках, наизусть прочитают отрывки из книг российских и зарубежных авторов. Кроме того, гости музея смогут послушать концерт классической фортепианной музыки, который подготовили ученики, студенты и воспитанники класса профессора Российской академии музыки им. Гнесиных, заслуженного артиста России Юрия Богданова.

Музей-заповедник "Царицыно" покажет новый литературный проект - альманах "Все в сад! или Русская классика в цветах". Это шесть коротких видеоэпизодов, во время которых известные актеры в исторических костюмах прочитают русскую классику. Рассказ об отношениях Михаила Булгакова с театральным миром можно будет услышать на экскурсии, организованной музеем писателя. Маршрут начинается от сада "Аквариум" около Театра сатиры, где в те времена находился Московский мюзик-холл, а завершается в Театре им. Пушкина. Артисты театра покажут постановку "Неотрепетированные чувства", основанную на отрывках из дневников Алисы Коонен.

В киноклубе-музее "Эльдар" покажут документальную ленту "Станиславский. Жажда жизни" режиссера Юлии Бобковой. О судьбе мастера и влиянии его творчества расскажут отечественные и зарубежные режиссеры, среди которых Кирилл Серебренников, Кэти Митчелл, Юрий Бутусов, Лев Додин, Деклан Доннеллан, Никита Михалков и другие. После кинопоказа у зрителей будет возможность познакомиться с системой Станиславского на мастер-классе по актерскому мастерству.