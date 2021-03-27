Русский музей сможет без ограничений показывать изъятую у коллекционера картину Брюллова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Русский музей больше не имеет ограничений на показ публике картины Карла Брюллова "Христос во гробе", которая была изъята у коллекционера из Германии Александра Певзнера по суду и несколько лет хранилась в музее без права экспонирования. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора Русского музея по учету, хранению и реставрации музейных ценностей (главный хранитель) Ольга Бабина.

"Произведение Карла Брюллова "Христос во гробе" включено в государственную часть музейного фонда. В настоящее время ограничений в отношении предмета нет. Распоряжений Министерства культуры РФ относительно произведения не поступало", - сообщила Бабина, отвечая на запрос ТАСС о праве музея экспонировать картину с учетом недавнего решения Конституционного суда (КС) России не рассматривать жалобу коллекционера по делу о возврате картины.

Картина "Христос во гробе", написанная Карлом Брюлловым в 1840-х годах, предназначалось графу Владимиру Адлербергу, потомки которого завещали полотно православному приходу в Брюсселе. Уже в наши дни настоятель прихода, оказавшись в бедственном финансовом положении, продал картину коллекционеру Александру Певзнеру. Несколько лет назад он решил направить картину на экспертизу в Русский музей, но при этом, как установили правоохранительные органы, при пересечении границы указал заведомо недостоверные сведения, что послужило основанием для его уголовного преследования и изъятия картины. На время судебного разбирательства картина была оставлена в Русском музее на ответственном хранении без права использования в музейной деятельности.

Дело было неоднократно обжаловано в различных инстанциях, которые, в частности, постановляли вернуть картину Певзнеру. После рассмотрения дела в судах нескольких инстанций оно попало в Верховный Суд РФ, который в 2016 году исключил из решений нижестоящих судов указания о возвращении картины владельцу. Это послужило основанием для передачи картины в собрание Русского музея, но потом коллекционер обратился с жалобой в Конституционный суд.

В жалобе, поданной в КС, Певзнер просил признать противоречащими конституции России нормы Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, которые были применены при рассмотрении уголовного дела о контрабанде в отношении него за попытку перемещения этой картины через границу с нарушениями в 2003 году (само дело было прекращено судом в Ленинградской области в 2013 году за истечением срока давности, однако суд при этом постановил конфисковать картину). В определении суда говорится, что КС не нашел нарушений конституционных прав заявителя законодательством РФ. Также КС в определении пояснил, что неопределенности названные нормы УПК не содержат, и счел, что Певзнер в своей жалобе фактически предлагает КС проверить законность решений других судов по его делу, а это не относится к компетенции Конституционного суда.

Картина Брюллова хранится в фондах Русского музея, о планах выставлять ее в ближайшее время сотрудники музея не сообщали.