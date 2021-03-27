В Москве началась реставрация электротеатра "Форум"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Реставрация электротеатра "Форум" началась в Москве, работы планируется завершить в течение четырех лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте "Вконтакте".

"Начинаем реставрацию знаменитого электротеатра "Форум" на Садовой-Сухаревской. Это один из трех первых кинотеатров Москвы наряду с "Колизеем" и "Художественным". Здание "Колизея", где работает театр "Современник", мы отреставрировали в 2018-м. Кинотеатр "Художественный" на Арбатской площади восстановили в прошлом году. Теперь настала очередь "Форума", который долгие годы переходил из рук в руки и практически развалился", - написал Собянин.