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В Москве началась реставрация электротеатра "Форум"

Реставрация займет три-четыре года

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Реставрация электротеатра "Форум" началась в Москве, работы планируется завершить в течение четырех лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте "Вконтакте".

"Начинаем реставрацию знаменитого электротеатра "Форум" на Садовой-Сухаревской. Это один из трех первых кинотеатров Москвы наряду с "Колизеем" и "Художественным". Здание "Колизея", где работает театр "Современник", мы отреставрировали в 2018-м. Кинотеатр "Художественный" на Арбатской площади восстановили в прошлом году. Теперь настала очередь "Форума", который долгие годы переходил из рук в руки и практически развалился", - написал Собянин.

По его словам, на момент начала реставрации здание было в аварийном состоянии. Часть, где был зрительный зал, полностью утрачена, вестибюль и фойе - без крыши. Относительно неплохо сохранился лишь главный фасад с элементами декора. Реставрация займет три-четыре года.

Мэр считает, что эта новость обрадует москвичей старшего поколения, потому что в советское время "Форум" был популярным культурным центром, и у многих с ним связаны хорошие воспоминания.

"Теперь у здания будет не только история, но и будущее", - заключил Собянин.

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