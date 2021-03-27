Спектакль из Чувашии стал лучшим среди молодежных на конкурсе "Театральное Приволжье"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Театральный коллектив из Чувашии стал победителем в номинации "Лучший молодежный спектакль" на конкурсе "Театральное Приволжье". Подведение итогов состоялось в субботу в режиме онлайн.

Согласно итогам голосования, спектакль "Страна слепых" набрал максимальное число голосов в этой номинации - 187. На втором месте - Республика Марий Эл со спектаклем "У войны не женское лицо" - 83 голоса. Третье место присуждено спектаклю "Алинур", который подготовили участники из Республики Башкортостан, набравшие 68 голосов.

"В 2021 году право проведения финального этапа фестиваля принадлежит Удмуртской Республике. В городе Ижевске, на сцене лучшего театра Удмуртии, состоится торжественная церемония награждения победителей и специальный показ спектакля "Страна слепых", ставшего лучшим среди молодежных постановок, где самые яркие театральные коллективы Приволжского федерального округа по итогам конкурса получат денежные гранты и новые театральные постановки, а для режиссеров и актеров, ставших лучшими, а также призеров конкурса афиш и плакатов, организаторы фестиваля подготовили ценные призы и подарки", - сказал ведущий церемонии.

Спектакль "Шинель", который подготовил образцовый театр кукол юного актера "Аленький цветочек" из Самарской области, победил в номинации "Лучший детский спектакль". По итогам голосования он набрал большинство баллов - 132. Второе место присуждено постановке "Будь здоров, школяр!", которую представил театр из Пензенской области, с результатом 108 баллов. На третьем месте спектакль "Оскар и Розовая дама", подготовленный театром из Чувашии, он получил 84 балла. В дополнительной тематической номинации "Лучший спектакль, раскрывающий тематику года", посвященной Году памяти и славы в 2020 году, в лидеры вышли спектакли "В списках не значился" театра-студии "У Лукоморья" из Ульяновской области и "У войны не женское лицо" народного театра юного зрителя "Маска" Республики Марий Эл.

Победителей конкурса определяют в номинациях "Лучший молодежный спектакль Приволжского федерального округа", "Лучший детский спектакль Приволжского федерального округа", "Лучшая режиссерская работа" среди молодежных и среди детских спектаклей, "Лучший актер" среди молодежных и среди детских спектаклей, "Лучшая актриса" среди молодежных и среди детских спектаклей, "Лучший спектакль, раскрывающий тему года" (75-летие Победы в Великой Отечественной войне).

Проект "Театральное Приволжье" проводится с 2019 года по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Фестиваль объединяет театральное сообщество всех 14 регионов ПФО и способствует росту интереса к театральному искусству, развитию творческого потенциала. В сезоне 2020-2021 годов фестиваля приняло участие 416 театральных коллективов и около 5 тыс. актеров.