В Париже на Елисейских полях проходит выставка статуй котов бельгийского художника Гелюка

ПАРИЖ, 27 марта. /ТАСС/. Выставка статуй котов известного бельгийского художника и карикатуриста Филиппа Гелюка проходит на Елисейских полях в Париже, передает в субботу корреспондент ТАСС.

Экспозиция получила название "Кот бродит". Всего на лужайках улицы расположились 20 бронзовых статуй этого упитанного животного высотой 2,7 м: кот говорит, кот читает газету, кот на стадионе и даже кот, который сбил машину. Каждая сценка имеет саркастичное название, например "Котоатлет" или "Говоритель" (по аналогии с "Мыслителем" Огюста Родена). На выставке, которая проходит бесплатно, можно "познакомиться" с котом, который занимается медитацией, или его другом мышью, пересекающей пасть главного героя по канату.

В первый выходной день после открытия выставки на нее пришли посмотреть многие парижане, несмотря на строгие санитарные ограничения, введенные властями по причине распространения коронавируса. Особенно выставка понравилась детям, которые пытались залезть как можно выше на скульптуры котов. "Это подарок для нас, - признался в беседе с корреспондентом ТАСС парижанин Пьер. - С этими котами наш карантин станет чуточку веселее".

Выставка продлится в Париже до 6 июня, затем статуи будут отправлены в Бордо и другие города. Завершится турне бронзовых котов в Брюсселе в 2024 году открытием личного музея этого персонажа.

Гелюк придумал своего кошачьего персонажа в 1983 году для комикса в бельгийской газете Le Soir. С тех пор Кот, которого обычно изображают в деловом костюме, получил широкую известность как в Бельгии, так и за ее пределами.