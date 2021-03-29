Картина "Годзилла против Конга" возглавила российский кинопрокат в выходные

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Американский боевик "Годзилла против Конга" стал лидером отечественного кинопроката, собрав 445,2 млн рублей за период с 25 по 28 марта. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.

Фильм вышел в российский прокат 25 марта. Это история о том, как Кинг-Конг вступает в битву с Годзиллой, а мир наблюдает за тем, кто же станет королем всех монстров.

Второе место по кассовым сборам занял отечественный фильм "Пальма" режиссера Александра Домогарова-младшего, собравший 92,8 млн рублей за выходные. Главными героями картины стали девятилетний мальчик Коля, чей папа работает пилотом, и овчарка Пальма, ждущая в аэропорту своего хозяина. Роли в фильме исполнили Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева и другие артисты.

На третьей строчке рейтинга оказался американский мультфильм "Райя и последний дракон", за минувшие четыре дня собравший 76,9 млн рублей. Мультфильм вышел в российский прокат 4 марта. Это история о том, как воительница в королевстве Кумандра собирает команду единомышленников для поисков последнего оставшегося в мире дракона, который может помочь им победить могущественного врага.