Фильм "Никто" российского режиссера Ильи Найшуллера вышел в США в лидеры проката

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Фильм "Никто" российского режиссера Ильи Найшуллера, вышедший в прокат 18 марта, стал на минувшей неделе лидером по сборам в США, сообщило в воскресенье агентство Reuters. При бюджете в $16 млн картина собрала в Соединенных Штатах за первые дни $6,7 млн при показе на 2 460 кинотеатральных площадках, а в мире в целом - $11,7 млн.

Агентство отметило, что это хоть и не "звездный", но очень солидный старт в американском прокате, который постепенно возобновляет работу после ограничений из-за коронавируса.

Фильм "Никто" рассказывает о заурядной жизни мужчины средних лет, которая складывается из дома и работы. Но у главного героя есть темное прошлое. Когда-то он зарабатывал на жизнь тем, что убивал людей за деньги. Ему приходится вспомнить прошлые навыки после того, как он, спасая от хулиганов женщину, ранил одного из нападавших. Тот оказался братом местного криминального авторитета, который хочет реванша.

Главную роль в картине исполнил американский актер Боб Оденкерк, ранее сыгравший в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу". В фильме также снялись американец Кристофер Ллойд, датчанка Конни Нильсен и российские актеры Алексей Серебряков и Александр Паль. Оператором проекта выступил Павел Погоржельский, сценарий написал Дерек Колстад, работавший над фильмом "Джон Уик".