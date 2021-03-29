Фильм об исчезающем народе Чукотки победил на фестивале этнографического кино в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 марта. /ТАСС/. Фестиваль этнографических фильмов "Крымский Кадр" впервые прошел в Республике Крым. Гран-при конкурса получила картина об исчезающем народе Чукотки "Земля кереков" режиссера Ивана Головлева из Екатеринбурга, сообщил председатель жюри, актер Михаил Багдасаров в ходе пресс-конференции в понедельник.

Кинолента рассказывает о жизни и культуре коренного малочисленного народа Чукотки. В фильме были использованы материалы, собранные в фондах архивов и музеев Анадыря, Магадана, Москвы, Петропавловска-Камчатского, а также частных фотоархивов. Автор опирался на рассказы старожилов из числа потомков кереков, с которыми пообщался во время киноэкспедиции.

"Гран-при фестиваля получила картина "Земля кереков" режиссера Ивана Головлева из Екатеринбурга", - рассказал Багдасаров. Всего в конкурсе приняли участие 35 фильмов.

Лучшим документальным полнометражным фильмом в номинации "Многонациональный мир России" признан фильм Евгения Безбородрова "Болгары. Две судьбы одного народа", среди короткометражных - фильм Алексея Прописцова "Русскоустьинцы. Под солнцем Арктики". Среди игровых картин лучшей стала картина "Отряд "Таганок" режиссера Айнура Аскарова из Уфы, а лучшей игровой короткометражной лентой - фильм Арсена Агаджаняна "Он сказал: мама". В номинации "Снято в Крыму, снято о Крыме" лучшим признан фильм Татьяны Мирошник "Крымский лекарь".

С 26 по 28 марта впервые в Симферополе для развитие регионального кино и межрегионального сотрудничества кинематографистов, содействия укреплению межнациональных отношений прошел фестиваль этнографических фильмов "Крымский кадр". Организатором выступил фонд содействия развитию науки, культуры и кино "Одиссей". Фестиваль состоялся при участии Межрегиональной общественной культурно-просветительской организации "Фестиваль "Святой Владимир" и при поддержке Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым.