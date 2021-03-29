В Третьяковской галерее пройдет выставка "Даешь Кузбасс!"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Приуроченная к 300-летию Кемеровской области выставка "Даешь Кузбасс!" откроется в филиале Третьяковской галереи на Крымском валу 1 апреля. До 10 мая жители и гости столицы смогут увидеть работы художника Ильи Гапонова, родившегося в Кемерове и отразившего в своем творчестве промышленную жизнь региона, сообщил ТАСС губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Выставка "Даешь Кузбасс!" приводит в восторг. Официально открытие выставки состоится 1 апреля, и до 10 мая все желающие смогут увидеть художественные произведения, отражающие историю и культуру нашего региона, его индустриализации. Более 60 картин скульптур, гравюр и десятки фотографий, многие из которых ранее нигде не выставлялись, будут интересны не только тем, кто так или иначе связан с Кузбассом и интересуется его историей, но и всем неравнодушным к истории нашей страны", - сказал он.

По словам Цивилева, после завершения работы выставки в Москве ее экспонаты будут представлены в Кемерове. По задумке авторов, на выставке в Кузбассе также будут представлены картины молодых художников, имеющих связь с регионом.

"Есть талантливые художники, которые в свое время из Кузбасса уехали. Наша задача всех вернуть назад. Может быть, не на постоянную жизнь, но чтобы они постоянно работали с Кузбассом, чтобы мы молодых художников Кузбасса могли учить, развивать, чтобы они видели, что в Кузбассе есть огромное будущее", - добавил губернатор.

Кузбасслак и фотоснимки

При входе на выставку гости смогут увидеть ротонду с монументальной работой, которую Гапонов создал специально для этой выставки. Внутри ротонды представлен фоторепортаж со строительства "Коксохимзавода" в Кузбассе - первого такого предприятия, построенного за Уралом в СССР. Автор снимков - Спиридон Бывшев, который, по словам организаторов, был ведущим фотографом в Кемерове в 1920-1930-х годах.

По словам организаторов, выставка имеет три основных раздела. В первом будут представлены произведения искусства эпохи индустриализации на Кузбассе в 1930-е годы. Во втором разделе представлены работы, отражающие реалии уже более позднего периода, 1960-1980-х годов. В третьем разделе экспозиции - произведения современного искусства, авторы которых отдают предпочтение пейзажам постиндустриальной эпохи.

Например, художник Гапонов при создании монохромного триптиха с портретами рабочих шахты для передачи всех эмоций героев сам две недели работал на одной из шахт в Кузбассе. При создании этих полотен художник, как и при написании монументальных работ к 300-летию региона, передающих особенности жизни шахтеров и работы на производствах, использовал битумную смолу - кузбасслак, получаемую из каменного угля, выработанного на шахтах Кемеровской области.

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова отметила, что Гапонов является одним из немногих современных художников, кто, не достигнув 40 лет выставляет свои работы в Новом здании Третьяковки.