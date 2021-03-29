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Руководителю балета ГАБТ Вазиеву и певице Аните Цой присвоили звания народных артистов РФ

Они получили их за большие заслуги в области искусства

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Народный артист Российской Федерации" руководителю балетной труппы Большого театра Махару Вазиеву и певице Аните Цой. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, почетное звание "Народный артист Российской Федерации" присвоено Вазиеву и Цой за большие заслуги в области искусства.

Также почетные звания присвоены актерам кино и театра имени Вахтангова Андрею Ильину и Ольге Тумайкиной, а также артистке Мастерской Петра Фоменко Галине Тюниной.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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