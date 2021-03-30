Федосеев отметит концертом 50-летие дебюта в Петербургской филармонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Народный артист СССР Владимир Федосеев отметит во вторник в Санкт-Петербурге 50-летие дирижерского дебюта в Большом зале Филармонии. В этот вечер он встанет за пульт Академического симфонического оркестра Филармонии (АСО) в цикле, посвященном 90-летию этого коллектива.

В программу войдут сочинения из репертуара художественного руководителя АСО в 1977-2018 годах Александра Дмитриева: Четвертая симфония Петра Чайковского и Виолончельный концерт Антонина Дворжака. Солистом выступит Алексей Массарский.

"Совпадение этих двух юбилеев весьма знаменательно если учесть, что Владимир Иванович впервые выступил здесь в марте 1971 года по приглашению Евгения Александровича Мравинского, дав концерт в цикле "Дебюты молодых дирижеров". Этот дебют стал началом его многолетнего сотрудничества с филармонией", - сказал ТАСС заместитель художественного руководителя Филармонии Евгений Петровский, назвавший каждый приезд маэстро в Петербург "большим событием".

"Для нас большая радость и большая честь, - добавил он, - что старейший действующий дирижер России смог принять наше приглашение выступить в юбилейном цикле АСО".

В текущем сезоне этот цикл из репертуара руководителей оркестра разных лет завершится 22 июня программой одного из легендарных главных дирижеров оркестра Карла Элиасберга, который в 1942 году продирижировал в осажденном фашистами городе Седьмой ("Ленинградской") симфонией Дмитрия Шостаковича.