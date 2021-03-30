Все концерты Рахманинова для фортепиано с оркестром прозвучат в Доме музыки в Москве

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", дирижер Сергей Тарарин и пианист Филипп Копачевский сыграют все концерты Рахманинова для фортепиано с оркестром 9 и 11 апреля в Московском международном Доме музыки (ММДМ). Об этом сообщила во вторник пресс-служба ММДМ.

"Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" проведет в Доме музыки музыкальный марафон, посвященный творчеству выдающегося русского композитора-мелодиста, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. В течение двух вечеров в Светлановском зале прозвучат все концерты композитора для фортепиано с оркестром", - рассказали в Доме музыки.

Девятого апреля прозвучат Первый, Второй и Четвертый концерты, каждый из которых относится к важному этапу в жизни композитора: студенческие годы, выход из кризиса и всеобщее признание, поздний зарубежный период творчества, отметили организаторы. Во второй программе марафона, 11 апреля, слушателей ждут Третий концерт и "Рапсодия на тему Паганини".

Сергей Рахманинов (1873 - 1943) родился в дворянской семье, консерваторское образование получил в Петербурге и Москве. Уже в годы учебы сочинил ряд произведений, в том числе романс "В молчаньи ночи тайной", Первый концерт для фортепиано с оркестром и одноактную оперу "Алеко" на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина "Цыганы". С 1900 года постоянно концертировал как пианист и дирижер в России и за рубежом, участвовал в деятельности Русского музыкального общества, Российского музыкального издательства.

В декабре 1917 года Рахманинов отправился на гастроли в Скандинавию, откуда в Россию уже не вернулся. В 1918 году вместе с семьей поселился в США. На Западе Рахманинов вел жизнь странствующего пианиста-виртуоза, что оставляло мало времени для сочинения музыки. Лишь через девять лет после отъезда он вернулся к композиторской работе, оставив в музыкальное наследство Четвертый концерт, "Три русские песни" для хора и оркестра, Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром, Третью симфонию, "Симфонические танцы" для оркестра и другие произведения.

Музыкант умер в Калифорнии, был похоронен недалеко от Нью-Йорка.