Более 550 тыс. человек посмотрели онлайн-программу акции "Ночь театров"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Онлайн-программу акции "Ночь театров" в Москве посмотрели более 550 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Ночь театров" популярна у москвичей самых разных возрастов. Она объединяет тысячи поклонников театрального искусства. Только онлайн-трансляции в этом году посмотрели больше 550 тыс. человек", - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В этом году акция проходила с 27 на 28 марта. Мероприятия проходили на более 130 площадках. Около 30 мероприятий можно было посмотреть в прямом эфире в соцсетях площадок-участников и на других ресурсах.

"В число самых популярных онлайн-программ "Ночи театров" вошли постановка "Синяя птица" в электротеатре Станиславский" и экскурсия по театру , выступление театра "Балет Москва" в культурном центре "Вдохновение" и спектакль "Свидание в Москве" на сцене Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко", - говорится в сообщении.

Также большой интерес вызвали трансляции мастер-класса художественного руководителя "Геликон-оперы" Дмитрия Бертмана, экскурсии художественного руководителя "Театриума на Серпуховке" Терезы Дуровой и мастер-классы театра танца "Гжель".

Ежегодная акция "Ночь театров" была организована в Москве в двух форматах - онлайн и офлайн. Посетить театры и другие площадки акции можно было при соблюдении предписания Роспотребнадзора.