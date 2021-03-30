На Бродвее может появиться постановка по мотивам "Игры престолов"

ТАСС, 30 марта. Продюсеры пьесы по мотивам сериала "Игра престолов" надеются увидеть адаптированную постановку на Бродвее и в лондонском Вест-Энде уже в 2023 году. Об этом во вторник пишет агентство Reuters.

Сюжет пьесы будет построен вокруг турнира в Харренхолле, который упоминается в оригинальных романах писателя Джорджа Мартина из цикла "Песнь льда и пламени" и происходит примерно за 16 лет до основных событий саги. "Теперь, наконец, мы можем рассказать всю историю", - сказал Мартин, который работает над постановкой с драматургом Дунканом Макмилланом.

Писатель поделился своими впечатлениями от команды и процесса подготовки пьесы. "Наш режиссер Доминик Кук - бывший художественный руководитель лондонского театра Royal Court ["Ройал корт"], который поставил на телевидении драмы Шекспира о Войне Алой и Белой розы, а наш драматург Дункан Макмиллан ранее адаптировал среди прочего Джорджа Оруэлла и Генрика Ибсена. Работать с ними (еще до пандемии, когда мы действительно могли собраться вместе) было удовольствием, и я очень хочу, чтобы наше сотрудничество возобновилось. Наша мечта - привезти Вестерос на Бродвей, в Вест-Энд, в Австралию... И в конце концов, на сцену рядом с вами... Это должно быть потрясающе", - приводит слова Мартина издание Hollywood Reporter.

В пьесе будут представлены персонажи, которые были популярны в оригинальном сериале, в том числе Нед Старк и Джейме Ланнистер.

Премьера первого сезона "Игры престолов" состоялась 17 апреля 2011 года. Эта киносага является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. По данным СМИ, восьмой, последний, сезон обошелся американской телекомпании HBO в сумму свыше $90 млн. Как выяснил журнал Variety, в 2017 году пятеро исполнителей наиболее важных ролей - Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау, Лина Хиди, Эмилия Кларк и Кит Харингтон - получали по $500 тыс. за каждую серию. Сериал, пользующийся популярностью во многих странах, был удостоен целого ряда престижных наград, в том числе десятков премий Emmy.