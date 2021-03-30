СМИ: в Турции выйдет телесериал, рассказывающий о конфликте на Кипре 1963-74 годов

НИКОСИЯ, 30 марта. /ТАСС/. Телевидение Турции на этой неделе приступает к показу художественного телесериала, посвященного событиям вокруг обострения межобщинного конфликта на Кипре в период с 1963 по 1974 год. Об этом сообщила во вторник кипрская газета Cyprus Mail.

По информации издания, драму под названием Bir Zamanlar Kibris ("Однажды на Кипре") начнет показывать с 1 апреля телеканал TRT. Она состоит из 26 серий, разделенных на три сезона. Сериал расскажет о жизни семьи турко-кипрского торговца, оказавшейся охваченной жестоким противостоянием между греческой и турецкой общинами острова после 21 декабря 1963 года, когда на Кипре разразился межобщинный конфликт. В нем также будут затронуты события 1967 года, когда этот конфликт обрел новый виток после прихода к власти в Греции режима "черных полковников", и 1974 года, когда войска Турции осуществили прямое вторжение на Кипр под предлогом защиты турок-киприотов.

В этом телесериале экранизированы образы главных действующих лиц наиболее конфликтного периода кипрской истории ХХ века, в том числе первого президента Республики Кипр архиепископа Макариоса III (1913-1977), руководителя Национальной организации кипрских бойцов (ЭОКА), сторонника присоединения Кипра к Греции генерала Георгиоса Гриваса (1897-1974), лидера турок-киприотов к моменту оккупации в 1974 году северной части острова войсками Турции Рауфа Денкташа (1924-2012) и других. День премьерного показа драмы - 1 апреля - совпадает с 66-й годовщиной начала вооруженной борьбы ЭОКА с британским колониальным владычеством.

По сведениям газеты, нынешний лидер турок-киприотов, президент самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар всячески приветствовал создание этого телесериала и назвал данную работу "замечательной".

На греческом юге и турецком севере Кипра история межобщинного противостояния на острове трактуется совершенно по-разному. Для греков-киприотов и Греции главными событиями являются победа в национально-освободительной борьбе с британским господством 1955-59 годов, провозглашение независимости Республики Кипр в 1960 году и оккупация 37% территории этой республики войсками Турции в 1974 году, спровоцированная государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции.

В то же время турки-киприоты и Турция особо выделяют события 1963 года, когда рухнуло правительство национального единства, после чего Анкара разорвала дипломатические отношения с Никосией и перестала признавать Республику Кипр как государство. Еще одной вехой в истории Кипра ХХ века политики и историки Турции называют образование в 1983 году ТРСК, которая до сих пор признается в мировом сообществе только Анкарой.