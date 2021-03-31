В российский прокат выходит фильм "Слепок"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совместный проект "Слепок" Международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva, Aksenov Family Foundation и Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина, объединяющий изобразительное искусство, современный танец, музыку и кино, выходит в среду в российский прокат. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе музея.

"Премьера состоится 31 марта, после чего фильм поступит в широкий прокат, в том числе будет представлен онлайн. Международная премьера фильма пройдет в Вене в рамках ярмарки современного искусства Viennacontemporary (2-5 сентября 2021 года)", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

Директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак пояснила, что, с одной стороны, название фильма отсылает к истории музея, который когда-то был задуман как некий "слепок" с величайших достижений мировой культуры. "Второй слой названия - глубоко философский, это своеобразное внутреннее путешествие сквозь эпохи и цивилизации. Представленный в фильме танец перетекает из зала в зал, от Древней Греции к Риму, через Средневековье в Ренессанс - это движение дает новую пластику и новый заряд энергии нашим слепкам, заново открывает душу прошлого. "Слепок" - это важная точка в истории нашего музея, где создается археология будущего", - цитируют ее слова в пресс-службе.

По задумке проекта главной героиней и проводником между эпохами и стилистическими направлениями танца стала балерина Диана Вишнева. Хореографические номера основывались на музыкальных произведениях современных российских композиторов: Василия Пешкова, Алексея Ретинского, Марка Булошникова, Александра Хубеева и Дарьи Звездиной. А хореографами номеров в фильме стали финалисты конкурса Международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva разных лет.

В залах, посвященных искусству Древней Греции, работал постановщик Константин Семенов, для фильма он составил три номера, в которых угадываются образы богов и героев олимпийского пантеона, а также визуальные мотивы греческой вазописи и скульптурных рельефов эпохи эллинизма. Как отметили в пресс-службе, в зале искусства Древнего Рима Андрей Короленко предложил танцовщикам роли гладиаторов: "Раздробленный на отдельные пластические фразы, сюжет его танца строится на теме противостояния".

В Греческом дворике музея Анна Щеклеина и Александр Фролов отразили в танце процесс разрушения. В центре их внимания "прекрасное тело, изломанное потрясениями". Хореограф Лилия Бурдинская в зале Европейского искусства Средних веков обратилась к образу женщины, в своей постановке, где танец существует по законам сцены площадного театра, она цитирует живопись Иеронима Босха, рассказали в пресс-службе. Завершает фильм номер-дуэт в зале скульптуры Микеланджело, срежиссированный Анной Щеклеиной в стиле контемпорари.