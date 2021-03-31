Известные музыканты дадут мастер-классы для молодых композиторов в ходе Re:Formers Fest

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Союз композиторов России и оргкомитет фестиваля актуальной классики Re:Formers Fest 2021 начали прием заявок от молодых композиторов на участие в творческой лаборатории Re:Formers LAB, которая будет организована в рамках фестиваля и пройдет с привлечением известных музыкантов, специализирующихся на современной и классической музыке. Об этом сообщила в среду пресс-служба Союза композиторов России.

"Фестиваль актуальной классики Re:Formers Fest 2021 совместно с Союзом композиторов России объявляет конкурс на участие в Re:Formers LAB 2021. Программа в режиме онлайн и офлайн включает лекции, обсуждение партитур и индивидуальные консультации. Лучшие сочинения участников прозвучат на открытии фестиваля", - говорится в сообщении.

В программе композиторского практикума Re:Formers LAB, в частности, расширение репертуара для саксофона, анализ его сольных и ансамблевых возможностей в современной академической музыке. Кроме того, молодым композиторам помогут использовать классические индийские ритмы и соединить их со звучанием западноевропейских музыкальных инструментов, сообщает пресс-служба.

В конкурсе смогут принять участие совершеннолетние авторы не старше 35 лет. Кураторами Re:Formers LAB станут известные музыканты, такие как Маргарет Ленг Тан (Сингапур, США), Нино Жвания (Грузия), Виталий Ватуля (Россия), Гордон Тюдор (Хорватия), Б С Манджунатх (Индия). Лучшие сочинения конкурсантов прозвучат на открытии фестиваля в исполнении Бориса Бровцына (скрипка), Сергея Полтавского (альт), Евгения Тонхи (виолончель), Виталия Ватули (саксофон), Марии Немцовой (фортепиано).

III Международный фестиваль актуальной классики Re:Formers Fest примут в октябре 2021 года лучшие концертные площадки Москвы и Санкт-Петербурга. Открытие фестиваля пройдет на сцене Московской консерватории имени П. И. Чайковского. В рамках фестиваля состоится серия концертов, перформансов и мастер-классов, говорится в сообщении пресс-службы Союза композиторов России.