Путин назвал Свердловский краеведческий музей просветительским центром всей страны

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил коллектив Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера со 150-летием со дня его создания. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Все эти годы ваш музей пользуется широким общественным признанием как крупный культурный, образовательный, просветительский центр Урала и всей страны. Он по праву гордится своими знаменитыми отцами-основателями, многими поколениями музейных работников, настоящих подвижников и энтузиастов, и, конечно, интересной и содержательной экспозицией", - отмечается в поздравлении главы государства.

Путин отметил вклад коллектива музея в продолжение традиций предшественников, сохранение и популяризацию уникального исторического, художественного, духовного наследия страны.

Свердловский областной краеведческий музей был учрежден по инициативе уроженца Швейцарии Онисима Клера в начале 1871 года в составе Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) в Екатеринбурге. УОЛЕ также отмечает в этом году 150-летний юбилей.