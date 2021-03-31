Фестиваль для творческой молодежи #ЯАртист впервые пройдет в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Первый Петербургский творческий фестиваль профессиональных компетенций #ЯАртист откроется в четверг в Культурном центре Елены Образцовой. Главная цель проекта - выявление творческого потенциала наиболее талантливых молодых артистов, сообщили в среду организаторы фестиваля на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"Творческие вузы выпустили амбициозных, дерзких, ярких музыкантов, которые в период пандемии с ее ограничениями оказались в зоне "тишины", когда нет открытых концертов и даже нет возможности показать свое искусство на прослушиваниях в театрах. Это не крах, но остановка в их творческой деятельности. Так возникла идея такого фестиваля, как возможности помочь молодым талантам в их первых шагах на профессиональной сцене", - сказала исполнительный директор Культурного центра Елены Образцовой Ирина Чернова. Она добавила, что такая миссия всегда была близка Центру.

В проекте примут участие выпускники в возрасте от 22 до 30 лет четырех творческих вузов города - Консерватории имени Николая Римского-Корсакова, Российского государственного института сценических искусств, РГПУ имени Александра Герцена и Института культуры. По условиям фестиваля они объединились в творческие группы и заявили оригинальную программу - от концерта из редких произведений немецких романтиков до вечера, посвященного 100-летию со дня рождения Астора Пьяццоллы. Публику ждут неожиданные сочетания музыкальных инструментов - домры с виолончелью и аккордеоном, оперные арии в исполнении большого вокального ансамбля. Все участники получат записи высокого качества.

Всего в фестивале до начала лета, по прогнозам организаторов, выступит со своими программами около 500 вокалистов и инструменталистов. Лучшие номера, отмеченные экспертами как "абсолютно конкурентные и продаваемые", войдут в программу гала-концерта, который пройдет 10 июня во Дворце Белосельских-Белозерских. Онлайн-трансляции концертов и фоторепортажи проекта будут вестись на сайте Культура.рф, на канале YouTube и в соцсетях.

У фестиваля есть и еще одно важное направление - образовательное. Музыканты получат навыки самопродюсирования, чтобы эффективно продвигать свои программы, уметь формировать свой имидж, пользуясь современными средствами коммуникаций. Речь идет о формировании менеджерских и продюсерских компетенций, поддерживающих карьерный успех.

Проект безвозмездно для его участников реализуется с использованием грантовой поддержки молодежных инициатив, оказываемой Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). Как надеются организаторы, на следующих этапах в число участников фестиваля войдут актеры, художники, представители других творческих профессий.