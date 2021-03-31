НКО Петербурга получат субсидии для создания сурдопереводов театральных постановок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Некоммерческие организации Санкт-Петербурга, работающие в сфере культуры, получат субсидии для создания сурдоперевода и тифлокомментариев для театральных постановок. Об этом в среду сообщили в пресс-службе городской администрации.

"По подписанному губернатором постановлению правительства Санкт-Петербурга социально ориентированные некоммерческие организации, работающие в сфере культуры, получат из городского бюджета субсидии для возмещения затрат на сурдоперевод театральных постановок, а также создание к ним тифлокомментариев", - говорится в сообщении. По словам губернатора города Александра Беглова, в ближайшее время аналогичные субсидии будут предусмотрены для негосударственных театров.

"У нас более 100 театров и творческих коллективов. В период ограничительных мер многие из них организовали трансляции в интернете, и их смотрели зрители во многих уголках планеты. Но для нас важно, чтобы с постановками могли познакомиться и люди, у которых есть проблемы со слухом. Адаптация спектаклей для таких зрителей необходима, над этим город сейчас активно работает", - процитировали Беглова в пресс-службе.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе городского комитета по культуре, вице-губернатор города Борис Пиотровский совместно с Центром управления регионом также разрабатывают проект по переводу спектаклей и общегородских программ на жестовый язык онлайн. Он предполагает создание видео спектаклей с сурдопереводчиком.

В пресс-службе Смольного добавили, что в Петербурге на регулярной основе спектакли с переводом на жестовый язык уже показывает Театр эстрады имени Аркадия Райкина в рамках собственного проекта "Театр без границ". За три года состоялось более 60 спектаклей и экскурсий по театру с сурдопереводом. В апреле к этому проекту присоединится негосударственный "Особняк.Театр". Для первого показа с переводом на жестовый язык выбрана лучшая постановка - спектакль "Комната Герды", получившая множество российских и международных наград, в том числе, "Золотую маску".

В ближайшее время проект планируют поддержат другие театры и творческие коллективы. Несколько театров планируют также сделать сурдоперевод видеозаписей спектаклей, которые сегодня есть в открытом доступе.