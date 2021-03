Объявлены номинанты на премию BRIT Awards

ЛОНДОН, 31 марта. /ТАСС/. Поп-певица Дуа Липа снова поборется за музыкальную премию BRIT Awards в номинации "Лучшая британская сольная исполнительница". Как говорится в распространенном в среду заявлении учредителей награды, ее конкурентками станут Арло Паркс, Celeste (Селесте Уэйт), Джесси Уэр и Лианн Ла Хавас.

Ранее Дуа Липа трижды становилась лауреатом премии BRIT Awards, в том числе один раз как лучшая британская исполнительница в 2017 году. Кроме того, альбом 25-летней певицы косовского происхождения Future Nostalgia оказался номинирован на звание лучшей британской пластинки. В этом году на победу в данной категории претендуют четыре девушки (помимо Дуа Липы, в списке также представлены альбом Collapsed in Sunbeams Арло Паркс, релиз What's Your Pleasure? Джесси Уэр и записанная Celeste работа Not Your Muse) и один мужчина - рэпер J Hus (Момоду Джеллоу) с пластинкой Big Conspiracy.

Кроме того, J Hus вошел в список номинантов на премию в категории "Лучший британский сольный исполнитель": конкуренцию ему составят диджей Джоэл Корри и рэперы AJ Tracey (Че Уолтон Грант), Headie One (Ирвинг Аджей) и Yungblud (Доминик Харрисон). В числе претендентов на победу в номинации "Лучшая британская группа" оказались рок-коллективы The 1975 и Biffy Clyro, электронный дуэт Bicep, поп-трио Little Mix и работающие в жанре хип-хоп артисты Young T & Bugsey. Церемония вручения наград состоится в Лондоне 11 мая.

BRIT Awards была учреждена Британской ассоциацией звукозаписывающей индустрии в 1977 году. Эта премия считается британским аналогом Grammy. В прошлом лауреатами BRIT Awards становились группы The Beatles и Oasis, Робби Уильямс, Эд Ширан и многие другие.