Выставка "Даешь Кузбасс!" откроется в Третьяковской галерее на Крымском валу 1 апреля

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Выставка "Даешь Кузбасс!", посвященная 300-летию Кемеровской области, откроется в филиале Третьяковской галереи на Крымском валу в четверг. Самая крупная тематическая экспозиция художественных произведений, отражающих историю и культуру региона, будет открыта до 10 мая, сообщили организаторы выставки.

"Эта выставка посвящена людям, которые строили Кузбасс, людям с особым характером. Сильные духом, уверенные, работоспособные, полностью на стороне государства, которые строили этот регион для себя, для своих детей, внуков и мечтали, что регион будет прекрасным. И их мечты сбываются. И сегодня мы будем смотреть на лица этих людей и удивляться их такому особому кузбасскому характеру, сибирскому характеру, который проявлялся всегда во всех регионах. Он проявлялся и в мирном труде, и в военное время", - сказал на предпоказе выставки в среду губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

В представленную экспозицию входят произведения из двух региональных художественных музеев - Музея изобразительных искусств Кузбасса и Новокузнецкого художественного музея. Кроме того, в нее включены работы из фондов Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО", Государственного центрального музея современной истории России, Российской государственной библиотеки и Государственной Третьяковской галереи.

Центральной работой выставочного проекта "Даешь Кузбасс!" является плакат советского художника Александра Дейнеки "Дадим пролетарские кадры Урало-Кузбассу", написанный в 1931 году. По замыслу организаторов, произведение должно показать зрителям труд простых людей, позволивший поднять промышленность не только региона, но и страны.

Также в Новой Третьяковке впервые после реставрации будет представлена центральная часть триптиха "Стахановцы Кузбасса", созданная в 1930-е Амшеем Нюренбергом по личным впечатлениям от творческой командировки в Прокопьевск на один из крупнейших рудников. "Когда мы нашли этот триптих, мы увидели там краткое описание, что там написаны лица шахтеров-стахановцев из Кузбасса. Мы нашли родных этих шахтеров, показали им фотографии этого рисунка, они были в огромном восторге, не могли поверить, что это их деды", - сказал Цивилев.

О разделах выставки

Выставка имеет три основных раздела. В первом представлены произведения искусства эпохи индустриализации, созданные художниками в 1920-1930-х годах. Во втором разделе продемонстрированы работы 1960-1980-х годов, отражающие пафос своего времени в крупных и лаконичных живописных, графических и скульптурных произведениях. Третий раздел посвящен современному искусству, авторы отдают предпочтение пейзажам постиндустриальной эпохи.

Так, на выставке представлены произведения уроженца Кемерово Ильи Гапонова, который при создании монохромных триптихов с портретами рабочих шахты использовал битумную смолу - кузбасслак, получаемую из каменного угля, выработанного на шахтах Кемеровской области.

В рамках экспозиции в Третьяковской галерее также представят фоторепортаж со строительства "Коксохимзавода" в Кузбассе - первого такого предприятия, построенного за Уралом в СССР. Автор снимков - Спиридон Бывшев, который, по словам организаторов, был ведущим фотографом в Кемерове в 1920-1930-х годах. Фотохроника отражает все этапы строительства от закладки фундамента до запуска предприятия.

"Обычно в Третьяковке выставки посвящены художникам, направлениям, а эта выставка посвящена региону. Регион этот точно непростой, регион своей историей, своим вкладом в развитие страны точно заслужил отдельную выставку в одном из лучших музеев мира. Выставка отражает большую работу, судьбы людей в ту эпоху, на самом деле эпоху очень важную для развития нашего государства, потому что эпоха индустриализации заложила основы для такого мощного экономического рывка нашей страны. И, конечно, это судьбы людей и тот вклад, который конкретные люди в это движение вперед дали", - сказал на предпоказе в среду помощник президента РФ Максим Орешкин.

О праздновании 300-летия Кузбасса

Президент России Владимир Путин в августе 2018 года подписал указ "О праздновании 300-летия образования Кузбасса". Основные праздничные мероприятия в регионе запланированы на 6 июля 2021 года. Праздничная дата связана с 1721 годом, когда рудознатцем Михайлом Волковым были открыты первые месторождения угля на территории Кемеровской области. Российская академия наук подтвердила, что именно этот год можно считать датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна.