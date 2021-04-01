Фестиваль "Золотая маска" открывает международную программу Russian case

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Фестиваль Российской национальной театральной премии "Золотая маска" открывает в четверг международную программу Russian case. Она продлится до 6 апреля и впервые пройдет в онлайн-формате, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Russian case проводится в рамках фестиваля "Золотая маска" с 2000 года. Программа адресована иностранным гостям: директорам фестивалей, продюсерам, менеджерам и критикам. За прошедшие 20 лет ее посетили несколько сотен театральных профессионалов из Европы, США и Азии", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что Russian case всегда являлся территорией диалога между российским и мировым театром, пространством творческого общения, обмена информацией и разнообразным опытом. "Благодаря новейшим технологиям и освоенным за время пандемии коммуникативным практикам, в 2021 году Russian case будет открыт гостям из любой точки мира. Записи спектаклей, отобранных куратором - театральным критиком и продюсером Мариной Давыдовой, будут доступны на специальной платформе для аккредитованных участников, а в социальных сетях и на сайте "Золотой маски" пройдут открытые дискуссии и встречи с создателями спектаклей", - пояснила представитель пресс-службы.

Свой комментарий по поводу международной программы 2021 года дала куратор Марина Давыдова. "Нынешний Russian case впервые в истории пройдет онлайн, и это, как ни парадоксально, хорошая новость, - считает она. - В кои веки посмотреть спектакли могут даже те, кто из-за плотного графика, вероятно, не долетел бы до Москвы. И в кои веки есть возможность показать все спектакли, которые кажутся важными куратору программы, а не только те, которые логистически вписываются в жесткое расписание нескольких фестивальных дней".

Однако, по мнению куратора, "видео-формат все равно не заменит живых впечатлений". "Мы уже давно убедились, что на экране более или менее адекватно удается передать спектакли, которые условно можно назвать конвенциональными: зрители сидят в зале, артисты играют на сцене. Меж тем российский театральный ландшафт сейчас чрезвычайно разнообразен и его иммерсивная, инклюзивная и перформативная составляющие год от года становятся все обширнее и обширнее", - подчеркнула куратор программы.

Афиша Russian case

В афишу Russian case-2021 вошли спектакли "Барокко" и "Человек без имени" театра "Гоголь-центр", "Бесы Достоевского" и "Слово о полку Игореве" Театра на Бронной, проект Дмитрия Крымова, продюсера Леонида Робермана и Музея Москвы "Борис", спектакль "Все тут" Театра "Школа современной пьесы", постановки "Горбачев", "Разбитый кувшин" и "Сказка про последнего ангела" Театра наций, перечислили в пресс-службе "Золотой маски".

"Список отобранных для показа спектаклей продолжат "Дуб Майкла Крейг-Мартина" Временного объединения "Хронотоп", "Загадочное ночное убийство собаки" пермского Театра-Театра, "Занос" Театра "Практика" и Мастерской Брусникина, "Идиот" Новосибирского театра "Старый дом". Затем последуют "Книга Серафима" и "Пиноккио. Театр" Электротеатра Станиславский, "Королевство кривых" Татарского драматического театра из Альметьевска, "Сеанс одновременной игры" Театра "Балет Москва" и фестиваля "Территория", "Сын" Российского академического Молодежного театра, "Финист ясный сокол" Независимого театрального проекта "Дочери СОСО", "Медведь" Театра "Центр драматургии и режиссуры" и Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова", - озвучила программу представитель пресс-службы "Золотой маски".

По ее словам, в рамках Russian case - 2021 состоятся открытые дискуссии с участниками программы и ключевыми фигурами современного российского театра. Встречи пройдут онлайн в Zoom, а прямой эфир будет транслироваться на русском и английском языках на канале "Золотой маски" в YouTube и в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте".

О "Золотой маске"

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов, который проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, правительства Москвы. Учредитель премии - Союз театральных деятелей РФ.

Фестиваль в городах России проводится с 2000 года. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии. За рубеж фестиваль "Золотая маска" выезжает с 2005 года.

Программу фестиваля "Золотая маска" 2021 года дополнят внеконкурсные проекты - "Маска плюс", "Детский weekend", "Золотая маска" в кино" и другие. Специальную программу "Золотая маска" посвятит 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского.

27-й фестиваль "Золотая маска" традиционно пройдет в Москве с февраля по апрель 2021 года. Церемония вручения премии "Золотая маска" запланирована на 22 апреля в концертном зале "Зарядье".