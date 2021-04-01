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Евровидение - 2021

На "Евровидение" могут допустить зрителей

Арена Ahoy в Роттердаме, где пройдет конкурс "Евровидение" REUTERS/Piroschka Van De Wouw
Описание
Арена Ahoy в Роттердаме, где пройдет конкурс "Евровидение"
© REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Зрители могут быть допущены на конкурс "Евровидение" - организаторы.

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