В Москве началась реставрация усадьбы купца Масягина в Старомонетном переулке

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Специалисты приступили к реставрационным работам усадьбы купца Масягина в Москве, которая находится в Старомонетном переулке. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"На основе выданных Мосгорнаследием разрешений специалисты приступили к реставрации выявленного объекта культурного наследия по адресу: Старомонетный переулок, дом 19/11, строение 1. Здесь расположен главный дом городской усадьбы купца Масягина. До начала работ памятник находился в неудовлетворительном состоянии: разрушена значительная часть деревянного сруба и интерьеров", - рассказал собеседник агентства.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, главный дом усадьбы купца Масягина давно нуждался в масштабной реставрации. Сейчас "у памятника появился новый собственник, готовый вложиться в работы по сохранению дома".

"Важно отметить, что это очень непростой объект - реставраторам предстоит путем переборки полностью привести в порядок сруб, который сейчас находится в плохом состоянии, восстановить утраченный декор, перекрытия, перегородки, историческую обшивку стен, кровлю и другие элементы дома. Главная задача - вернуть деревянному зданию исконный облик", - сообщил Емельянов.

Планируется, что реставрация займет порядка трех лет. Во время работ специалисты отреставрируют белокаменный цоколь, воссоздадут кованые козырьки по историческим аналогам, восстановят на исторических местах входы в здание, приведут в порядок пристройку 1925 года, отреставрируют и воссоздадут деревянные окна и двери, восстановят лестницу в мезонин, а также сам утраченный объем мезонина. Кроме того, будут восстановлены дымовые трубы из кирпича, а также дымники. Все работы пройдут под контролем Мосгорнаследия.

Об усадьбе

Как сообщили в пресс-службе ведомства, после пожара 1812 года участок, где находится усадебный дом, перешел во владение московского купца 3-й гильдии Сыромятной слободы Ивана Яковлевича Масягина и в дальнейшем оставался купеческим владением до 1917 года.

"К 1819 году на территории усадьбы по красной линии Денежного переулка на месте сгоревшего ранее дома был возведен в формах упрощенного ампира новый одноэтажный деревянный главный дом (строение № 1) на каменном фундаменте, с поперечным мезонином и дворовой галереей с восточной стороны. Здание было возведено по одному из "образцовых" проектов, разработанных для жилой застройки послепожарной Москвы. Центральная часть симметричной композиции фасада завершается треугольным фронтоном над тремя окнами мезонина", - говорится в сообщении.