В Москве открылась фотовыставка о предприятиях космической промышленности

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Фотовыставка "От станка к звездам" о работе и достижениях столичных предприятий в ракетно-космической отрасли открылась в четверг на Цветном и Гоголевском бульварах в Москве. Экспозиция приурочена к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

В фотопроекте приняли участие свыше 20 промпредприятий столицы, на которых производят ракеты, разрабатывают для них детали и электронику, а также выпускают питание и одежду для космонавтов.

"60 лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин стал первым человеком, который совершил полет в космос. За этим достижением стояла не одна тысяча людей, в том числе промышленников: инженеры, конструкторы, механики, ученые. Исторический полет не состоялся бы без их работы, профессионализма и таланта, поэтому выставку решили посвятить именно им. Москва была и остается центром ракетно-космической промышленности: здесь располагается свыше 40 предприятий отрасли", - сказал руководитель ведомства Александр Прохоров.

На экспозиции жители Москвы и гости столицы смогут не только увидеть редкие архивные кадры, но и узнать интересные факты из истории отрасли. Например, НПО "Наука" для корабля Юрия Гагарина впервые в мире создало комплекс систем, обеспечивающих жизнедеятельность во время полета, а сотрудники ВИАМ произвели алюминиевые, магниевые сплавы и разработали жаропрочные материалы и теплозащитные покрытия.

Как напомнили в пресс-службе, сотрудники НИИ Хлебопекарной промышленности изобрели специальный хлеб для космонавтов, вес которого составляет всего 4,5 г, а срок годности - до 15 месяцев. А лифты для проекта "Н1" - сверхтяжелой ракеты-носителя - изготовил Карачаровский механический завод.

"Проект подготовлен при поддержке госкорпорации "Роскосмос". Выставка продлится с 1 по 29 апреля 2021 года", - уточняется в сообщении.