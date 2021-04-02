На Исторической сцене Большого театра вручат статуэтки премии Bravo

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Вручение III Международной профессиональной музыкальной премии Bravo в области классического искусства пройдет в пятницу на Исторической сцене Большого театра России. Событие объединит деятелей искусства России, Италии, Индонезии, Уругвая, Японии, Казахстана, Южной Кореи и Китая, сообщила пресс-служба "Русской медиагруппы".

"Третья церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии Bravo станет центром притяжения мировой музыкальной элиты", - подчеркнули организаторы.

На церемонии выступят прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, оперные исполнители Ильдар Абдразаков, Богдан Волков, Альбина Шагимуратова и Мария Баракова, пианисты Кирилл Рихтер и Иван Бессонов. Среди иностранных приглашенных - итальянский баритон Массимо Кавалетти, азиатская певица Анггун, уругвайский бас-баритон Эрвин Шротт, японская пианистка Шио Окуи и оперная дива из Казахстана Майра Мухамедкызы. Кроме того, с помощью телемостов Москва - Сеул и Москва - Шанхай выступят южнокорейский пианист и композитор Yiruma и китайская сопрано Инг Хуанг.

Премия Bravo была учреждена в 2017 году и вручается ежегодно с 2018 года в области классической и популярной музыки. В 2020 году церемония не проводилась.